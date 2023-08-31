البابا تواضروس يستقبل لجنة الإشراف على احتفالات "ميت دمسيس" و "مسطرد"

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والمشرف على احتفالات عيد الشهيد مار جرجس بميت دمسيس وعيد السيدة العذراء بمسطرد، وبرفقته أعضاء اللجنة المعاونة، وذلك بخصوص ترتيبات الاحتفال بعيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة.

وكان قداسة البابا قد أصدر قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وتقديم تقارير دورية بهذا الخصوص لقداسته.

واستقبل قداسة البابا صباح اليوم أيضا فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، الذى قدم لقداسته تقريرًا عن العمل الرعوى بكافة جوانبه بإيبارشية المنصورة.



استقبال البابا تواضروس