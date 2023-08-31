اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأوقاف تفتتح مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية بتكلفة 6 ملايين جنيه غدا.. صور

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:25 م
الأوقاف تفتتح مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية بتكلفة 6 ملايين جنيه غدا.. صور الشيخ السيد عطية مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تواصل الدولة مجهوداتها ممثلة في وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، حيث تفتتح الوزارة، مسجد عرب أبو قاسم، التابع لقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، غدًا الجمعة.
 
وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن افتتاح مسجد عرب أبو قاسم، التابع لقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، غدًا الجمعة، في إطار افتتاحات الوزارة الدورية على مستوى المحافظات.
 
وأناب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ السيد عطيه، مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية لافتتاح المسجد، وإلقاء خطبة الجمعة، بحضور المهندس مدحت عباس، رئيس مدينة القصاصين الجديدة، ونواب الدائرة أحمد بدران البعلي وسامي سليم ورمضان إمام.
 
ويقام المسجد علي مساحة 600 متر بتكلفة 6 مليون جنيه، ويصاحب الافتتاح الرسمي للمسجد قافلة دعوية كبرى برئاسة الدكتور محمد عبدالمعبود، مدير عام الدعوة بالمديرية وقيادات المديرية والأئمة المتميزين بالإدارة، بالإضافة إلي مقرأة للجمهور بمسجد الافتتاح بقيادة الشيخ السيد عطية، ومقرأة للأئمة بمسجد الرحمة بالمساكن بمدينة القصاصين.
الشيخ السيد عطيه، مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية
الشيخ السيد عطية مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية

مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (4)
مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (4)

مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (3)
مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (3)

مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (1)
مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (1)

مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (2)
مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (2)

مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (6)
مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (6)

مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (5)
مسجد عرب أبو قاسم بالإسماعيلية (5)

 


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