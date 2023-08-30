حيّ ثان الإسماعيلية ينتهى من رفع كفاءة الإنارة بمقابر الشهداء

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رئيس حي ثان الإسماعيلية ، برفع كفاءة مقابر المسلمين بمنطقة الشهداء، وتنفيذ عدة حملات لرفع المخلفات وبقايا الأشجار وتهيئة الطرق ورفع كفاءة الإنارة بالمقابل؛ تيسيرًا على المواطنين أثناء أداء مراسم الجنازات لذويهم.

وفي هذا الشأن، أنهى قسم الكهرباء بحيِّ ثان رفع كفاءة الإنارة داخل المقابر، حيث تم تركيب 40 كشاف بالأعمدة، كما تم شد سلك بطول 2500متر، بالإضافة إلى مراجعة إنارة الشوارع الداخلية لعدد 90 عمود إنارة.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، أن خطة رفع كفاءة المقابر تتضمن رفع كفاءة الشوارع الداخلية الرئيسية وإنارتها، حيث أنهت فرق الكهرباء الحملة التي استمرت لمدة أسبوع، والتي تم فيها رفع كفاءة الإنارة بما يضمن توفير الإضاءة اللازمة.

كما سيتم الدفع بالمعدات المطلوبة لتنفيذ حملات للنظافة من خلال فرق النظافة لمدة أسبوع لتنظيف الطرقات الداخلية حتى يتسنى إتمام مراسم الدفن دون عناء، ويأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين بالاهتمام بمنطقة المقابر.