الأقصر تنهى تحصين 39 ألفا و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إنه بلغت إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع 39 ألف و500 رأس ماشية حتى الآن، وذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، باستمرار أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من تحصين 39520 رأس ماشية، شملت 17410 رأس أبقار، و3710 رأس من الجاموس، حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، إلى جانب استمرار مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بتنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وأعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الحيوانات المحصنة.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه تمت عمليات التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، بجانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، وتمت توعية المواطنين وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة الحيوانات، بالإضافة إلى التعريف بخطورة تلك الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، مؤكداً على إنه تمت توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والوحدة البيطرية التابعة لها للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

وأكدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، على استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر مربي وتجار الماشية بضرورة تقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للجان الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها.