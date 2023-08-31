ضبط 33 طن مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة بالجيزة خلال أغسطس

كتبت – مرام محمد

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس، والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير 29 محضر مخالفة وضبط 33 طنًا و500 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما اطلع محافظ الجيزة على مجهودات الطب البيطري المقدمة من خلال إدارة الطب الوقائي التي أسفرت عن تحصين 111 ألفًا و331 رأس ماشية ضد حمى وادي المتصدع والحمي القلاعية، وتحصين 428 رأس ماشية ضد أمراض "الجلد العقدي وجدري الضأن".

وفي مجال إعمال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين 28 ألفًا و397 طائرًا بلقاح أنفلونزا الطيور، وسحب عينات 22 مزرعة، للتأكد من خلوها من المرض مع عمل زيارات لعدد 23 منزل لعمل تقصي بها، إلى جانب استخراج 120 تصريح ذبح لـ مليون و250 ألف طائر.

وفيما يخص إنجازات إدارة المجازر الحكومية تم ذبح عدد 9864 رأس ماشية ومليون و5 آلاف طائر.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم عمل اختبارات بروسيلا باجمالي عدد 3643 رأس ماشية ، تحصينات بروسيلا باجمالي 749 رأس ماشية، مع إجراء اختبارات الدرن لعدد 3485 شملت "أبقار وجاموس".

وفي مجال القوافل الطبية العلاجية تم عمل قوافل علاجية مجانية بالجهود الذاتية ضمت مراكز ومدن "البدرشين، العياط، الصف" وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إلى جانب عمل ورش تجريع وعلاج 3596 رأس ماشية بجانب عقد 59 ندوة إرشادية لتوعية المربين شنلت مجالات لتوعية (أهمية التصحين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملات الطب البيطري بالجيزة على الأسواق خلال شهر أغسطس



حملات الطب البيطري بالجيزة على الأسواق خلال شهر أغسطس



حملات الطب البيطري بالجيزة على الأسواق خلال شهر أغسطس



حملات الطب البيطري بالجيزة على الأسواق خلال شهر أغسطس



حملات الطب البيطري بالجيزة على الأسواق خلال شهر أغسطس



حملات الطب البيطري بالجيزة على الأسواق خلال شهر أغسطس