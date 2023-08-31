اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 07:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن وفنلندا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:00 ص
الأردن وفنلندا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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أكد الأردن وفنلندا مواصلة التشاور والتنسيق بينهما لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
 
وأكد الصفدي وفالتونين الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
 
وتقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الوزيران، إضافة إلى جهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. كما بحث الوزيران الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها.
 
وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه فنلندا للأونروا، ولخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
 
من جانبها، ثمنت الوزيرة الفنلندية الدور الرئيسي للمملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات ومواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

الأردن

أيمن الصفدى

فنلندا

الأردن وفنلندا



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