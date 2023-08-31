وحذر المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الحكومية الجنوب افريقية، من احتمالية ارتفاع عدد الوفيات حيث أن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين بالداخل، مشيرا إلى أن هناك عوائق في كل مكان مما جعل من الصعب عليهم الفرار.

من جانبه.. وصف رئيس بلدية جوهانسبرج للسلامة العامة ماجسيني تشواكو، متحدثا إلى وسائل الإعلام خارج المبنى، كيف كافح السكان داخل المبنى للهروب من الحريق.

وقال: "هناك جثث محترقة لا يمكن التعرف عليها، لم أر هذا المنظر من قبل. وتم التأكد من وفاة ثلاثة وسبعين منهم. أحد الأشياء التي مثلت مشكلة هو أنه داخل المبنى، يبدو كما لو كانت هناك بوابة مغلقة حتى لا يتمكنوا من الخروج. السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد القتلى هنا هو وجود الكثير من الحواجز والبوابات [داخل المبنى]".

وبحسب شهود العيان، كان يعيش في هذا المبنى الكائن بمنطقة تجارية مركزية ما لا يقل عن 200 شخص.

وقام بعض من كانوا بداخل المبنى عندما بدأ الحريق بإلقاء أنفسهم من النوافذ هربا ولقى العديد منهم حتفهم.

ولا يزال سبب وقوع الحادث واندلاع الحريق غير معروف حتى اللحظة.