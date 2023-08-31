مأساة حريق مبنى متعدد الطوابق بجنوب أفريقيا.. ارتفاع أعداد الضحايا لـ63 شخصا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ارتفع أعداد ضحايا حريق مبنى مكون من خمسة طوابق في العاصمة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، إلى 63 شخصا وإصابة أكثر من 43 آخرين، وفق جهاز الطوارئ في المدينة، ووفقا لمتحدث رسمي ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

واندلع حريق مهول اليوم الخميس وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إطفاء وسيارات إسعاف خارج المبنى الأحمر والأبيض في جوهانسبرغ ونوافذه محترقة.

أكد روبرت مولودزي، المتحدث باسم خدمات إدارة الطوارئ، في جنوب إفريقيا اليوم الخميس أن حريقًا شب خلال الليل في مبنى مكونا من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، أدى إلى مقتل العشرات.

#JoburgUpdates Firefighters , @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street .Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq — City of Joburg (@CityofJoburgZA) August 31, 2023

وأظهرت صور لرويترز رجال الإطفاء وسيارات الطوارئ في مكان الحادث، فيما سجيت الجثث المغطاة على الأرض قرب موقع الحريق.

الحريق الذي شب بمنطقة الأعمال التجارية المركزية بالمدينة الأكبر في جنوب أفريقيا.

وذكرت الإدارة في تدوينة على منصة إكس، تويتر سابقا، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. وقالت "خدمات إدارة الطوارئ بمدينة جوهانسبرغ تؤكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 63".

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

حيث أظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى ذو نوافذ محترقة وواجهة جد متضررة، كما برز في الصور المنقولة مشهد مهول لجثث الأشخاص الذين قضوا في الحريق، مغطاة ومصطفة جنبا إلى جنب.