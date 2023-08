مأساة حريق مبنى متعدد الطوابق بجنوب أفريقيا.. ارتفاع أعداد الضحايا لـ63 شخصا

ارتفع أعداد ضحايا حريق مبنى مكون من خمسة طوابق في العاصمة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، إلى 63 شخصا وإصابة أكثر من 43 آخرين، وفق جهاز الطوارئ في المدينة، ووفقا لمتحدث رسمي ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

واندلع حريق مهول اليوم الخميس وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إطفاء وسيارات إسعاف خارج المبنى الأحمر والأبيض في جوهانسبرغ ونوافذه محترقة.

أكد روبرت مولودزي، المتحدث باسم خدمات إدارة الطوارئ، في جنوب إفريقيا اليوم الخميس أن حريقًا شب خلال الليل في مبنى مكونا من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، أدى إلى مقتل العشرات.

