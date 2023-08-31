وقال الصحاف ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، إن "العراق وكوريا عقدا الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، حيث ترأس الاجتماع وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم، ومن الجانب الكوري النائب الأول لوزير الخارجية جانج هو جين".

وأضاف أن "الجانبين بحثا خلال المشاورات بشأن جملة من المواضيع السياسية الإقليمية والدولية مع التركيز على الجانب الاقتصادي وخصوصا قطاع النفط والغاز والبنى التحتية وآليات التبادل المعرفي والتكنولوجي، فضلا عن التباحث في إمكانية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والزراعة الذكية وبناء القدرات".

وشدد المسؤول العراقي "على أهمية هذا الاتفاق في تعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين عبر متابعة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال مع الجهات القطاعية ذات الصلة"، موضحا أن "المشاورات تخللت التوقيع على إتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من شرط الحصول على سمات الدخول بين البلدين".

من جانبه .. أكد الوكيل محمد حسين بحر العلوم، "أهمية الاستمرار في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى كونها تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية كوريا"، موجها دعوة إلى "نظيره الكوري لزيارة بغداد في أقرب فرصة".