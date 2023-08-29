اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:52 م
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محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح فصول خدمات بمدارس التعليم الفنى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:11 م
محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح فصول خدمات بمدارس التعليم الفنى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح 3 فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 م.
 
وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم فتح الفصول فى مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع 190 درجة ومدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة بمجموع 180 درجة ومدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع 210 درجة. 
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أن ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.

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