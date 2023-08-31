الكشف على 30 ألف مريض عيون وإجراء 7450 عملية وتسليم 7265 نظارة بالمجان فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر ، إجراء الكشف الطبى على 30 ألف مريض عيون من غير القادرين، وإجراء 7450 عملية وتسليم 7265 نظارة بالمجان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر بقيادة محمد حسين بغدادي، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، حيث أجرت جمعية الأورمان بالأقصر، تلك المجهودات على مدار الفترة الماضية.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للدولة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، حيث تم الكشف الطبي على (30,242) مريضا و(7,450) عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم (7,265) نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان.

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غير القادرين بقري ونجوع ومراكز محافظة الاقصر، موضحا أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة الأقصر بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية، مشيراً إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة، مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة (الأقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا)، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية، يذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن بإجراء عدد 207,344عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين .