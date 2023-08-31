إصابة طفلين فى حادث انقلاب دراجة نارية بمشتول السوق بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب طفلين بجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجج، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية بطريق كفر ابراش، نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول السوق بوصول" رضا س ر" 12 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية، و" يوسف م ال " 12 سنة مصاب بجروح قطعية، وتم تحويل الأول إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتقديم الإسعافات الأولية للثانى، وتبين حدوث إصابتهما إثر انقلاب دراجة نارية بهما بطريق كفر إبراش نطاق مركز مشتول، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فى سياق متصل، أصيبت فتاة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها عقاقير طبيبة بطريق الخطأ داخل منزلها نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.