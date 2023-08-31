أزهر الشرقية يستعد للعام الدراسى بمبادرة "اغسل وصيّن معهدك"

الشرقية- إيمان مهنى

أطلق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، مبادرة "اغسل وصيّن معهدك" ، والتى تهدف إلى صيانة جميع المعاهد الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية.

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن من أهم أهداف هذه المبادرة، تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الأطراف بشكل أوسع، زياده الانتماء والولاء للوطن. السماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة. إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القرى بالمشاركة، ودعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد.، تشمل المبادرة صيانة الأثاث المعهدي وإتمام أعمال السباكة.

ومن الأهداف أيضا، تغير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة. ، دهان وطلاء الأسوار من الداخل والخارج. ،تشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة مثل الزيتون والليمون، غسل وتعقيم لكافة الحجرات ، تبدأ المبادرة اعتبارًا من الخامس من سبتمبر وحتى نهاية ولمدة خمس عشرة يوما .

تتم الحملة تحت إشراف ومتابعة منطقة الشرقية الأزهرية وكذلك موجهي الإدارات التعليمية.