اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 01:38 م
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إحالة قضية مقتل طفلة للجنايات بأسيوط.. أجبروا شقيقتها على قتلها

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:46 م
إحالة قضية مقتل طفلة للجنايات بأسيوط.. أجبروا شقيقتها على قتلها محكمة- أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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أحال المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمون "جملات . م . ي" و أبنائها "محمد وأدهم وكريم " محبوسون وزوجها "رمضان . هارب ، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت الاتهام  للمتهمون من الأول إلى الرابع وأخرى طفلة "ملك " شقيقة المجني عليه بأنهم قتلوا الطفلة " شيماء . خ . ع " عمدا مع سبق الإصرار بدافع خشية زوال الستر عن اعتداء والدها عليها وافتضاح جرمهم.
 
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمون " رمضان . ع . ع " ، وزوجته " جملات " وأبنائه " محمد و أدهم . وكريم " قاموا باحتجاز المجني عليها " شيماء "  واتفقت زوجته المتهمة الثانية بالاشتراك مع أبنائها المتهمون "محمد وأدهم وكريم " على إجبار الطفلة "ملك " شقيقة المجني عليها على إنهاء حياة شقيقتها وتصوير الجريمة لإبعاد الاتهام عنهم .
 
 

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