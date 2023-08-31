إحالة قضية مقتل طفلة للجنايات بأسيوط.. أجبروا شقيقتها على قتلها

أسيوط -هيثم البدرى

أحال المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمون "جملات . م . ي" و أبنائها "محمد وأدهم وكريم " محبوسون وزوجها "رمضان . هارب ، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت الاتهام للمتهمون من الأول إلى الرابع وأخرى طفلة "ملك " شقيقة المجني عليه بأنهم قتلوا الطفلة " شيماء . خ . ع " عمدا مع سبق الإصرار بدافع خشية زوال الستر عن اعتداء والدها عليها وافتضاح جرمهم.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمون " رمضان . ع . ع " ، وزوجته " جملات " وأبنائه " محمد و أدهم . وكريم " قاموا باحتجاز المجني عليها " شيماء " واتفقت زوجته المتهمة الثانية بالاشتراك مع أبنائها المتهمون "محمد وأدهم وكريم " على إجبار الطفلة "ملك " شقيقة المجني عليها على إنهاء حياة شقيقتها وتصوير الجريمة لإبعاد الاتهام عنهم .