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أمين الفتوى: فوضى على السوشيال ميديا بسبب الفيديوهات غير الهادفة.. فيديو

الخميس، 31 أغسطس 2023 08:19 م
أمين الفتوى: فوضى على السوشيال ميديا بسبب الفيديوهات غير الهادفة.. فيديو عويضه عثمان
كتب أحمد عرفة

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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المجتمعات تحتاج إلى دراسات نفسية واجتماعية عن تأثير السوشيال ميديا، لافتا إلى أن هناك فوضى من فيديوهات غير هادفة بالمرة تؤثر سلبا على البيوت. 
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الفيديوهات دى هدفها الربح، ولا هدف لها سوى ذلك، لابد لكل أسرة تفهم إن ما تراه على السوشيال هو تمثيل لجذب مشاهد، وهذا ليس الواقع، فالحياة الزوجية ليست مجرد تغزل، لا الحياة الزوجية شركة وترابط ومحاولات لإنتاج جيل متزن".
 
واستكمل: "غلط إننا نصدق اللى فى الفيديوهات، والله لو بحثت وراء هؤلاء لوجدوا عكس ما هم يعيشونه، هما بيمثلوا على الناس إنهم عايشين حياة السعادة فى بيوتهم وكل هدفهم لجمع الأموال، ولا يعرفون إنهم ينفخون فى الرماد ويشعلون النار فى البيوت".
 
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
 
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 
 

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