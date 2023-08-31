ألبانيا تبدأ رئاسة مجلس الأمن الدولى غدا و لمدة شهر

كتبت : هند المغربي

تتسلم ألبانيا غدا الجمعة الأول من سبتمبر رئاسة مجلس الأمن الدولي خلفا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أغسطس حيث ركزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاستها لمجلس الأمن في شهر أغسطس على اثنتين من أهم القضايا وهي مكافحة انعدام الأمن الغذائي والدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن جانبها سلطت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الضوء على انعدام الأمن الغذائي والصراعات التي تؤدي إلى تفاقمه، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية .

ووفق بعثه الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن "فى هذا العام، ستتخذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لحشد الشركاء بشأن قضية الأمن الغذائي وأضافت أنه لا تزال النزاعات المسلحة تهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.