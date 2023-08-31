وأوضحت جرينفيلد، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى كوريا الشمالية لحضور عرض عسكرى كانت بهدف الاتفاق على إمداد روسيا بصفقة ذخائر مدفعية لاستخدامها فى الحرب ضد أوكرانيا.

وفي السياق، قال البيت الأبيض: إن المحادثات بشأن إمداد الأسلحة - والتى تشكل إمداد ذخيرة المدفعية محورًا أساسيًا لها- تتقدم سريعا، داعيا بيونج يانج إلى وقفها.

ومن جانبه، لفت منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إلى أن كوريا الشمالية سبق أن زودت روسيا العام الماضي بأسلحة لوضعها تحت تصرف مجموعة فاجنر الروسية.