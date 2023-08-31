كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 فى مصر، وسجلت أسعار جميع أنواع السبائك هبوط ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع هبوط ملحوظ فى عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب 2537 جنيها للجرام.

أسعار السبائك الذهب:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2537 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6342 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12685 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25370 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 50740 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78900 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 126850 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 253700 جنيه.