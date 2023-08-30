يحسن نسبة السكر فى الدم.. اعرف فوائد التفاح وقيمته الغذائية

كتبت رانيا عامر

التفاح من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لما تحتويه تلك الفاكهة من قيمة غذائية غنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم ، لذا ينصح الأطباء دائما بضرورة تناول التفاح بجميع أنواعه نتيجة فوائده الصحية المتعددة .

كشفت الأبحاث الحديثة عن مدى أهمية الفوائد الصحية لتناول فاكهة التفاح بجميع أنواعه ، سواء كان بقشره أو من غير قشره ، أو عصيرا ، وغير مستحب عمل صوص التفاح لانه ليس صحياً لأن طهى التفاح يفقده الكثير من قيمته الغذائية . وذلك وفقا لما نشره موقع Health.

أوضح فريق من الباحثين أن هناك اختلافا في قيمة العناصر الغذائية الموجودة بالتفاح ، فان التفاح الأحمر النوع الأكثر صحة، حيث تحتوي بشرته الداكنة والحمراء على المزيد من مضادات الأكسدة وأبرزها الكيرسيتين وهى المواد التي تحمي الخلايا من التلف. بالإضافة الى أنواع التفاح محملة بالعناصر الغذائية ، كما أن التفاح مصدر جيد للألياف التي تساعد على الهضم.



فوائد التفاح الصحية -يحسن نسبة السكر في الدم

-يخفض نسبة الكولسترول

-يقلل الالتهاب

-يعتبر وجبة خفيفة صحية

وأكدت بعض الأبحاث إن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان، وهما السببان الرئيسيان للوفاة ،كان أولئك الذين تناولوا التفاح أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 13٪ إلى 22٪ من أولئك الذين لم يتناولوا تلك الفاكهة .