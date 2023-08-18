حافظ على قلبك.. 8 عادات صباحية لمساعدتك على تنظيم ضغط الدم

كتبت ميرفت رشاد

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة جدًا باستمرار، ويمكن أن يضغط على نظام القلب والأوعية الدموية ويؤدى إلى مشاكل صحية مختلفة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، وإليك قائمة بالعادات الروتينية الصباحية التى يجب عليك إضافتها إلى روتينك اليومى إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

8 عادات صباحية روتينية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع



1. استيقظ فى وقت ثابت

حدد وقت استيقاظ منتظم لتنظيم الساعة الداخلية لجسمك وتعزيز مستويات ضغط الدم الصحية، يمكن أن يساعد التخطيط لروتين مناسب مسبقًا فى تقليل التوتر، ويمكن أن يساهم الإجهاد المزمن فى ارتفاع ضغط الدم.

2. شرب الماء

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم فى تنظيم ضغط الدم، ما يقلل من ضغط الدم، ويمكنك إضافة الليمون والخضراوات الطازجة وحتى بعض الفواكه لزيادة طعم المياه وقيمتها الغذائية.

3. التمرين

يمكن أن يساعد الانخراط فى الأنشطة البدنية مثل المشى السريع أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أو أى تمارين هوائية أخرى لمدة 150 دقيقة على الأقل فى الأسبوع فى خفض ضغط الدم، ويعد الصباح وقتا رائعا لممارسة التمارين الرياضية، حيث يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة فى خفض ضغط الدم بمرور الوقت.

4. ممارسة التنفس العميق أو التأمل

يمكن أن يرفع التوتر ضغط الدم، خذ بضع دقائق كل صباح لممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل لتعزيز الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر.

5. تناول الدواء كما هو موصوف

إذا كنت تتناول دواءً للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم، فتناوله باستمرار فى الوقت المحدد كل صباح للحفاظ على استقرار ضغط الدم.

6. تناول وجبة إفطار متوازنة

قم بإعداد وجبة إفطار متوازنة تتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، يمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تدعم صحة القلب بشكل عام وتساعد فى إدارة ضغط الدم، ويمكن أن يكون لاتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم مع الحد من تناول الصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة تأثير إيجابى على ضغط الدم.

7. الحد من تناول الكافيين

قلل أو تجنب تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، مثل القهوة أو مشروبات الطاقة، فى الصباح يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت.

8. مراقبة ضغط الدم

استخدم جهاز قياس ضغط الدم فى المنزل لفحص ضغط الدم بانتظام، تتبع قراءاتك وشاركها مع طبيبك الخاص لمراقبة تقدمك وإجراء التعديلات اللازمة على خطة العلاج الخاصة بك.