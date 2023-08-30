وكيل "صحة البحيرة": نسبة الولادة الطبيعية بين الحوامل للمرة الأولى وصلت 73%

كتب محمود راغب - ناصر جودة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ، أن المحافظة من أكثر المحافظات التى تشهد تمكين للمرأة، لافتا إلى أن عدد سكان المحافظة يصل لـ7 ملايين نسمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، خلال استقبال الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى بالمحافظة، أن محافظة البحيرة تولى اهتماما خاصا بصحة المرأة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أن آخر إنجازات مبادرة 100 يوم صحة بالمحافظة، الوصول بنسبة الولادات الطبيعية إلى 41.7% و نسبة الولادات القيصرية 58.3% ، ونسبة الولادات القيصرية لأول مرة 25.1% ، ونسبة تركيب اللولب فى القيصريات 93.9% .

وأضاف أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج وصلت لـ36994 بإجمالى 18496 سيدة ، ومبارة الأم والجنين 146933، ومبادرة السمعيات 440580، ومبادرة صحة المرأة الزيارة الأولى 1655447، والزيارة الدورية 1304950.

وأكد: وصلنا لـ94% من المترددين على المستشفيات لاستخدام الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة ونعمل بشكل منتظم لتقليل الولادات القيصرية ونجحنا بالوصول لنسبة الولادات الطبيعية فى السيدات الحوامل للمرأة الأولى لـ73%.