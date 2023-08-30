وفاة 16 شخصا وإصابة 140 آخرين فى بولندا متأثرين بوباء الفيلقيات

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الأربعاء، مصرع 16 شخصا جراء "داء الفيلقيات"، فيما يرقد 140 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض.

وأكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها السلطات وجود جراثيم المرض في نظام أنابيب المياه، وتبحث السلطات عن مصدر التلوث الذى سبب حدوث الإصابات بأعداد غير مسبوقة بالمنطقة، كما تحقق وكالة الأمن الداخلي في احتمال نشر الجرائيم كعمل تخريبي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وسجلت كافة الإصابات بالمرض التنفسي في منطقة "رزيسزو" بجنوب شرق البلاد والتي تبعد 80 كيلو مترا عن الحدود الأوكرانية وتعد نقطة انتقال رئيسية للقوات الدولية الداعمة لأوكرانيا، ويتمركز فيها قرابة 10 آلاف جندي أمريكى.

وشرعت السلطات البولندية إلى إضافة الكلور إلى نظام المياه في "رزيسزو" لتطهيره، ويصنف مرض الفيلقيات كعدوى في الرئة تأتي نتيجة استنشاق رذاذ الماء الملوث ولا ينتشر عن طريق مياه الشرب.