وفاة 11 شخصًا في بولندا متأثرين بداء الفيلقيات البكتيرى

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات البولندية، وفاة 11 شخص من بين 144 حالة مصابة بوباء الفيلقيات في جنوب شرق بولندا ، حيث تفاقمت حصيلة التلوث في مدينة رزيسزو.

وتتراوح أعمار المتوفين بين 64 و95 عاما، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة أخرى.

وقال آدم سيدور، مفتش الصحة الإقليمي: يتم حالياً دراسة تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة،مشيرًا إلى أنه ووفقا لنتائج الاختبار الأول، تم التأكد من وجود بكتيريا الليجيونيلا بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي تم فحصها، و تم أخذ ما مجموعه 105 عينة، وهذا لا يسمح في الوقت الحالي بتأكيد أن نظام إمدادات المياه هو مصدر التلوث، مؤكدًا إن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت سلطات مدينة رزيسزو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة، بأعمال تطهير إضافية في جميع أنحاء الشبكة، يمكن أن يحدث التلوث عن طريق الجهاز التنفسي عن طريق استنشاق البكتيريا، من خلال الماء أو تكييف الهواء. ولا ينتقل المرض بين الناس.

وشكّلت بلدية رزيسزو خلية أزمة للتعامل مع هذا الطارئ الصحى، حيث أعلنت البلدية أنها ستجري في نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه في المدينة.

ومرض الفيالقة هو عدوى رئوية خطرة تتسبّب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفّسي للإنسان وتنتقل إليه إمّا عبر شرب مياه ملوّثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيّف الهواء.

وتأخذ العدوى، التي تستمر فترة حضانتها من يومين إلى عشرة أيام، اسمها من أول وباء معروف، حدث عام 1976 في أحد فنادق فيلادلفيا (الولايات المتحدة)، حيث انعقد مؤتمر للفيلق الأمريكي، وهي رابطة المحاربين القدامى الرئيسية في الولايات المتحدة..