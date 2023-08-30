ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 30/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:22 م
موعد صلاة العشاء 8:42
مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:49 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:55
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 4:27 م
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:39 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:52
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 4:16 م
وقت صلاة المغرب 7:09 م
وقت صلاة العشاء 8:26 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:13 م
موعد صلاة العشاء 8:28
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