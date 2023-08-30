نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام الدورة الثانية لبرنامج "تأهيل القيادات"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد اليوم الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل، فعاليات ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات الجامعية"، والذى عقد خلال الفترة 27 - 29 أغسطس 2023 ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة ، وبإشراف من فريق الإدارة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وهم : رحاب مرتضي ، الدكتورة شيماء فرج، د.سارة فريد ، د.ياسمين فهمي.

وقد قدم الجلسة الأولي لليوم الثاني الدكتور السيد محمد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ، حيث عرض بها نظم الامتحانات وأسس القياس والتقويم ، كما قدم الجلسة الثانية د.عزه عبد العزيز نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، والتي تناولت دور القيادات في الاعتماد والجودة ، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وفي الختام تقدم الدكتور إيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين بالبرنامج التدريبى بعدد 26 من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.