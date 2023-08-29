جامعة الزقازيق تقرر صرف مكافأة للعاملين وهيئة التدريس بمناسبة المولد النبوى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجلس جامعة الزقازيق ، اليوم الثلاثاء اجتماعه الدورى رقم (567) لشهر أغسطس عام 2023 برئاسة الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلأوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفى بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم الدكتور خالد الدرندلى بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى وأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، وبهذه المناسبة قرر مجلس الجامعة صرف 1250 جنيه مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوظائف الكادر العام، والوحدات المعاونة داخل الجامعة، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحرصه المستمر على التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة فى كافة الفعاليات التى تنظمها جامعة الزقازيق.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية على استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى الدكتور إيهاب الببلاوى بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تقدم أيضا بالتهنئة إلى الدكتور محمد السيد عبد الحميد بتكليف قائم بعمل عميد كلية الآثار صان الحجر، داعيا لهم بالتوفيق والسداد فى أداء مهامهم فى خدمة الجامعة ومنتسبيها.

وفى السياق ذاته، كرم المجلس كلا من الدكتور أحمد النادى عميد معهد الدراسات والبحوث الآسيوية ، الدكتور إبراهيم على الدين القلا عميد كلية الآثار ، الدكتور محمد عبدالرؤوف الجوهرى عميد معهد حضارات الشرق الأدنى القديم ، بمناسبة إنتهاء فترة عمادتهم ، وتقديرا لجهودهم فى خدمة الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية .

كما وجه المجلس خالص الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعى، وذلك للدعم الكامل المقدم من الوزارة للانتهاء من افتتاح مركز ذوى الإعاقة من أصحاب الهمم بالجامعة.

وقد وافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس ( الأساتذة والأساتذة المساعدين) الحاصلين على اللقب العلمى ، بموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (564) و(565) على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق، كما ناقش المجلس موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/7/29 الخطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2024/2023 ، على التحول التإلى ، بدء الدراسة بألفصل الدراسى الأول 2023/9/30 وتنتهى 2024/1/4 على مدار 14 أسبوعا ، على أن تكون إجازة نصف العام 2024/1/27 وحتى 2024/2/8 ، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 2024/2/10 حتى 2024/5/30 ، على مدار 16 أسبوعا .

ووافق المجلس أيضا على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على مد فترة فتح باب القبول بالدراسات العليا ( دبلوم، السنة التمهيدية ، للماجستير، الدكتوراه ) ، وكذلك البرامج المميزة للعام الجامعى الجديد لمدة شهر اعتبارا من 9/1 وحتى 2023/9/30.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى إلى البدء فى عملية تجميل وتطوير الحرم الجامعى ، بعد الانتهاء من رسم التصميمات المخصصة لذلك من خلال نخبة من المتخصصين ، وذلك استعدادا لاحتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشاء الجامعة .

وفى الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازى والمواساة لأسرة الدكتور محمد حبيب المنسي أستإذ الأراضى بكلية التكنولوجيا والتنمية ، الدكتورة فاطمة محمد جاد الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية بنات ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .