وقالت ميلوني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الأربعاء: "لا أتوقع أن تصبح علاقتنا مع الصين معقدة، فالعلاقات بين روما وبكين قديمة وهناك منافع كثيرة متبادلة ليس فقط في مجال التجارة".

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى أن الصين يمكن أن تكون شريكا ممتازا لإيطاليا في قطاع المنتجات الفاخرة الإيطالية.

من ناحية أخرى، أشارت ميلوني إلى علاقات إيطاليا الجيدة مع الولايات المتحدة، وقالت إن "الولايات المتحدة من بين حلفائنا الرئيسيين".

يُشار إلى أنه في مارس 2019 وقع رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك جوزيبي كونتي مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، وهو برنامج ضخم للبنية التحتية لإنشاء طريق الحرير الحديث، وكان من المقرر تجديد الاتفاقية بحلول نهاية العام الجاري.

