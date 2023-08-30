موعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة عن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامه 2023، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 بداية الأسبوع المقبل.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول المركزى بالسادس من أكتوبر.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع المقبل ، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2023 برقم الجلوس.

وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتح اليوم السابع الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.