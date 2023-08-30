اليوم السابع
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موعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:05 م
موعد ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة عن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامه 2023، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 بداية الأسبوع المقبل.

 

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول المركزى بالسادس من أكتوبر.

 

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع المقبل ، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2023 برقم الجلوس.

 

وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتح اليوم السابع الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.


التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني

نتيجة الدور الثاني للثانويه العامه 2023

الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني 2023

اخبار مصر



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