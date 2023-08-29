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اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 بعد اعتمادها

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:34 م
اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 بعد اعتمادها نتيجة الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.
 
وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان انتهى طلاب الثانوية العامة من امتحانات الثانوية العامة دور ثان.
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة دور ثان

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه دور ثان

نشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023



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