مصرع شابين وإصابة 14 فى تصادم ملاكى مع ميكروباص بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق طيبة الحبيل شرق المحافظة، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 14 آخرين وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق طيبة الحبيل شرق المحافظة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لموقع الحادث، وتبين مصرع شابين وهما كل من "محمد هيثم" 40 سنة، و"عبد الباسط صبرى" 35 سنة، وإصابة كل من "جرجس يعقوب" 52 سنة، و"مارجريت بشير" 41 سنة، و"عيد جابر" 33 سنة، و"نان رفعت" 35 سنة، و"إبراهيم محمد" 28 سنة، و"أحمد محمد" 19 سنة، و"فارس مينا" 12 سنة، و"فلتاؤس جرجس" 11 سنة، و"محمود فتحى" 28 سنة، و"ياسر سيد" 35 سنة، و"أحمد محمد" 22 سنة، و"رومانى جرجس" 15 سنة، واخرين مجهولي الهوية، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد أصيب شخصين باختناق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حريق نشب في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والبداية كانت بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق لسرعة السيطرة عليه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.