إصابة 6 أشخاص فى تصادم تروسيكل وميكروباص بالطريق الأوسطى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 6 اشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة البدرشين، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم ميكروباص وتروسيكل وأسفر الحادث عن إصابة 6 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.