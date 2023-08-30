محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال رصف الشوارع بالأسفلت والإنترلوك

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على استمرار أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة، سواء رصف الطرق والشوارع بالأسفلت، أو رصف الشوارع الضيقة والحوارى بالإنترلوك، كما وجه الشكر لأهالى قرية البياض التابعة لأبو مندور لمشاركتهم المجتمعية فى تدعيم، وإحلال الكوبرى الوسطانى بقرية البياض بالمشاركة مع الوحدة المحلية لقرية أبو مندور.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدى غازى، أعمال رصف الشوارع الداخلية بالإنترلوك ، ورفع بلوعات الصرف، وانشاء بالوعات الأمطار، كما تابع أعمال تسليك البالوعات الموجودة بالشوارع العامة والفرعية، للاطمئنان على مدى جاهيزيتها، لاستقبال موسم الشتاء القادم، بواسطة السيارة النافوري المخصصة لذلك، والتي تم تخصيصها لوحدة الصرف الصحى، لمواجهة أى سده قد تحدث من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي، فيتم تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، تنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، واستكمال أعمال الرصف الجارية بطريق دائري فرج الكبرى وعرض الطريق 8 متر تابع لمديرية الطرق، بطول 2كيلو و100متر، موجهاً بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، ومراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، كما تابع حملات إزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال النهائيه لأعمال الرصف بالمركز والمدينة ووضع الطبقة الاسفلتية ،ابتداء من مزلقان المستشفى إلى كوبري مستشفى قلين المركزي، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز، ورفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية والتمهيد لأعمال الرصف، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

ووجه اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الشكر لاهالى قرية البياض التابعة للوحدة المحلية لقرية ابو مندور على دعم المشاركة المجتمعية من شباب وأهالى قرية، لقيامهم بتدعيم وإحلال الكوبري الوسطاني بقريه البياض بالمشاركة مع الوحدة المحلية لقرية أبو مندور، وذلك بالتزامن مع أعمال التأهيل وتبطين الترع بنطاق القرية.