محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك متابعة مستمرة، للمشروعات الجاري إنشاؤها بقرى حياة كريمة بمطوبس، وجار توصيل الغاز الطبيعي للقرى، إضافة لشبكة الاتصالات، وجار الاستعدادات للمرحلة الثانية، التي تضم الحامول ودسوق وكفر الشيخ، وسيدي سالم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأضاف محافظة كفر الشيخ أن مركز الحامول من المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا التحالف الوطنى، بتنظيم قوافل طبية وقوافل ثقافية وتدريبية وحوار وطنى، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام القيادة السياسية، في كافة القطاعات، خاصة قطاع الصحة، فتم إنشاء 4 صروح طبية ببلطيم وقلين وسيدي غازي وبرج البرلس، وجار الانتهاء من الصرح الخامس "مستشفى بيلا"، وجار الانتهاء من إنشاء مركز الأورام، ووصلت نسبة توريد الأجهزة الطبية لـ70%، وجار تطوير شامل لمستشفى الصدر، إضافة لاستئناف الأعمال بمستشفى الرياض بعد إجراء عدة تعديلات مع الاستشاري، كما تشهد جامعة كفر الشيخ، استكمال المنظومة الطبية، بإنشاء مستشفى الطوارئ والأورام بالجامعة ومجمع العيادات، مما يعود على المواطن بمزيد من تقديم الخدمات الطبية المتعددة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه جار العمل في إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم المستشفى 182 سريرا، و24 حضانة، و40 كرسي، غسيل كلوي، كما يضم المستشفى 5 غرف عمليات "غرفتان جراحة عامة، وغرفة عمليات متخصصة، وغرفة عمليات عظام، وغرفة عمليات قيصرية"، كما تشمل المستشفى مبنى للعيادات الخارجية، ومدرسة للتمريض.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال الإنشاء بدأت في نوفمبر 2020م، ومن المقرر الانتهاء من المستشفى في مايو 2024م، وجار العمل بمبنى العيادات الخارجية على مسطح 550 مترا، وتجهيز سقف الدور الأول، ونسبة تنفيذ المبنى 35%، وجار الأعمال بالمبنى الرئيسي، وجاري صب أعمدة وحوائط، الدور الأرضي

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه توجد خطة طموحة، لتطوير الطرق، وهدفنا الرئيسي الحالي، الانتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة، والبدء في المرحلة الثانية بالمراكز 4" كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، دسوق.