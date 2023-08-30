محافظ القليوبية يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة، والتى تعقد فى قاعات مستشفى بنها الجامعى، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، وكل من الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، والدكتور أحمد مرسى مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية، والدكتور عبدالحليم جمعة، والدكتورة نيرمين مصطفى، والدكتور أحمد مجدى والدكتور خالد عبد العزيز أعضاء المكتب التنفيذى للمبادرة.

وأشار محافظ القليويبة، إلى أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار (100 مليون صحة)، ساهمت فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا على مشاركة محافظة القليوبية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سى وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما تم إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من الدور المجتمعى لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة، أن ورشة العمل قد اشتملت على الآتي:

● نشاط علمى يشمل ندوات علمية وورش عمل وبرامج تدريبية للأطباء ومقدمى الخدمة والمشرفين بالإدارات الصحية والمديريات والمسئولين عن تقييم أداء العاملين بالوحدات التابعة للمبادرة، وذلك بقاعات التدريب التابعة لمستشفى بنها الجامعي؛ والتى تشتمل تدريبات وورش عمل وهى :