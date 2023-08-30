محافظ القليوبية: إقامة معارض "أهلا مدارس" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وبدأ محافظ القليوبية، الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع أهالي المحافظة وجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة عيد القليوبية القومي الـ155، كما قدمَّ التهنئة بمناسبة قُرب حلول المولد النبوي الشريف.

ثم استكمل "المحافظ"، الاجتماع بعدد من التوجيهات لرؤساء المُدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، إذ تم توجيه وكيل وزارة التموين بضرورة التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار على المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والدواجن ومتابعة تنفيذ الأسواق ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمُدن والأحياء لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مع مراعاة الجودة المطلوبة في جميع السلع.

كما تم التوجيه بسرعة إقامة شوادر ومعارض "أهلاً مدارس" لتوفير كافة مُستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة لرفع العناء عن كاهل المواطنين، مع ضرورة استمرار تقديم تقرير شامل حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة والبوابات الحديدية، والتأكد من سلامة زجاج النوافذ، والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والطالبات.

كما أكد المحافظ، ضرورة التأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، مُشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وزيادة التشجير والمساحات الخضراء داخل المدارس لتهيئة الجو المُلائم للطلاب. ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواصل والتلاحُم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية والتواجد بالشارع لحل المشكلات لخدمة المواطن والارتقاء بمنظومة العمل والاهتمام بشكاوي الأهالي والعمل على حلها فورا. وشدد، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالعمل على رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطُرق العامة والميادين، والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية وإزالتها في مهدها، مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات، والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة المناسبات والأعياد، وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وإزالة أي أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والاهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزائرين. كما وجه، بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية وشرطة المرافق لرفع درجات الاستعدادات والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالمدارس وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع، والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها. وخلال الاجتماع وجه المحافظ، بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأى تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدى مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام.