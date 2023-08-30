محافظ الدقهلية يفتتح معرض "أهلا مدارس" بخصومات تصل إلى 40%.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، معرض أهلا مدارس الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمقام داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهرى بالجلاء، لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذى يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، أيمن عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد امين رئيس حى غرب المنصورة.

وتفقد "مختار" المعرض والمنتجات المعروضه للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين حول جودة المنتجات ونسب التخفيض، وتفقد قسم المنتجات اليدوية لمديرية التربية والتعليم ووجه بالمشاركة فى معارض أيادى مصر وتسويق هذه المنتجات على المنصة الرسمية لمبادرة أيادى مصر.

وقال "المحافظ" إنه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 % إلى 40 % بالمعرض وصرف مستلزمات المدارس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية ( الأيتام والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة).

وأشار "مختار" إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى بالمجان على الطلاب تخصص العيون وصرف النظارات بأسعار مخفضة داخل المعرض، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لطلاب المدارس بمناسبة العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وثمن " المحافظ " دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى تجهيز معرض أهلا مدارس وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة.

وأشار " مختار " إلى أننا نعمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات فى القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين.