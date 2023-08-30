محافظة السويس تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

السويس- صبرى غانم- السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء علاء صابر مساعد مديرالأمن وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، أهمية الحفاظ علي النظافة العامة وعدم إلقاء أى قمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس والحفاظ علي المدارس من الداخل، وطالب من المواطنين الإبلاغ عن أى محاولات للتعدى على المدارس بكافة أشكالها.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، أنه سيتم عقد لقاء قبل بدء العام الدراسي لمتابعة تنفيذ القرارات والأعمال التي تمت بالمدارس.

وأشار المحافظ إلي أنه تم تشكيل لجان متابعة تقوم بمراجعة كافة الأعمال الخاصة باستعداد مديرية التربية والتعليم والمحافظة للعام الجديد، مشيرا إلى أن هناك لجان أخري ستقوم بالمتابعة مرة أخري من أجل بداية عام دراسي ناجح بكل المقاييس.

وكلف المحافظ مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحركة المرورية ومنع التكدس المرورى أمام المدارس، كما كلف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات حول المدارس وتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أى الإشغالات أو تعديات.

وكلف المحافظ رئيس قطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل لمراجعة وصيانة كابلات وعلب وأكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ علي الطلاب.

كما أكد المحافظ على الشركة القابضة للصرف الصحي بصيانة وتطهير خطوط وغرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي علي مستوي محيط المدارس، وكلف مدير الصرف الصحى باستكمال خطة التطهير لباقي خطوط الصرف الصحى، موجها هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من باقي اعمال الصيانة بالمدارس والمباني التعليمية خلال 15يوما والتأكيد علي جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كما أكد صقر على القيادات الأمنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس علي مستوي الأحياء الخمس وخاصة مدارس البنات.

حضر الاجتماع كلا من مديري المديريات المعنية ورؤساء الاحياء والقيادات الامنية وسلمي الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والمهندس علي الحراني مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالسويس والدكتورة أمل رشدي مديرعام الصحة و ممثلي المرافق ومديري الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة و الادارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية.