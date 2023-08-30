متى يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة وإجراءات إقامة الدعوى بمحكمة الأسرة؟

كتبت أسماء شلبى

نفقة المتعة وفقا لقانون الأحوال الشخصية عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق على سبيل التعويض وجبر لخاطرها عن ما تعرضت له، وخلال السطور التالية نتعرف على الشروط اللازمة لاستحقاق الزوجة بعد الطلاق لتلك النفقات، وكذلك الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى وكيفية تقدير تلك النفقات.

إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة:-

- يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج.

- نرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها.

- الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.

شروط قانونية للحصول على نفقة المتعة :-

- وقوع الطلاق البائن.

- يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق.

- أن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج.

- يشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.

كيف يتم حساب نفقة المتعة:

- دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي.

- تقدر نفقة المتعة بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها.

- للزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية.

- عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.