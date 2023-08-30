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متحدث التعليم العالى: انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق بطلاب الدور الثانى

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 11:32 م
متحدث التعليم العالى: انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق بطلاب الدور الثانى الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المرحلة الثالثة للتنسيق بدأت اليوم، لعدد 134 ألف طالب، وتعلق هذه المرحلة لحين انتهاء الدور الثاني من الثانوية العامة، لينضموا لهذه المرحلة.

 

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الفترة المقبلة سوف يتاح للطلاب فرصة تقليل الاغتراب، مشددا: فرص الطالب قائمة وإذا حدث تعديل بالدرجات ينسق للطالب على درجاته كاملة، والطلاب الذين سوف ينسقوا في المرحلة الثالثة، تظهر النتائج فور وصولها للوزارة.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على أن منظومة التعليم العالي سوف تستوعب كل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة أو طلاب التعليم الفني".

 

وتابع عادل عبد الغفار: "بعض أولياء الأمور يؤثروا على رغبات أبنائهم الطلاب، مما يجعلوهم يتعثروا في الكليات التي لا يرغب فيها الطلاب، لاسيما كليات القمة، ويجب أن نخرج من الإطار التقليدي للكليات، ويجب ترك الحرية للطلاب لاختيار ما يناسبهم".


عادل عبد الغفار

التعليم العالي

التنسيق

اخبار التليفزيون

التاسعة



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