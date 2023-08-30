مايا مرسى تتفقد مبادرة "تحويشة" وإصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات بالبحيرة

تفقدت منذ قليل، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، مبادرة المحاكاة البنكية (تحويشة فى بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمى القومى للسيدات، برفقة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالبحيرة.

كما أجرت رئيسة المجلس، جولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" يرافقها بعض أعضاء فرع المجلس وبعض الرائدات الريفيات بالمحافظة، وحضور أمسية الأسرة المصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى يعنى تحقيق الشمول المالى للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادى للمرأة، موضحه أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى، حيث تم ادماج "تحويشة" فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وتابعت أن ما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى هو النقلة النوعية فى تحويل آليات عمل المشروع إلى نموذج رقمى وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدى والتماشى مع اتجاه الدولة فى التحول إلى مصر الرقمية.