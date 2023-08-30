مالى تتبنى قانوناً يسمح بزيادة عوائدها من مشروعات التعدين

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تبنت مالي، أحد أكبر منتجى الذهب فى إفريقيا، قانون تعدين جديدا؛ يسمح للدولة بالاستحواذ على حصة تصل إلى 30%، فى مشاريع معدنية جديدة وجمع المزيد من الإيرادات من الصناعة الحيوية.

وأعلنت سلطات البلاد أنه تم توقيع على القانون، فيما قال وزير الاقتصاد ألوسينى سانو - فى بيان - إن إصلاح قانون التعدين قد يعزز الميزانية الوطنية بمقدار 500 مليار فرنك أفريقى (820 مليون دولار).



وقال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا، إن الدولة تأمل فى أن تساهم صناعة التعدين فى نهاية المطاف فى ما بين 15 و 20٪ من الناتج المحلى الإجمالي.



وفقًا للمحللين، تسمح الإصلاحات التى تبنتها البلاد مؤخرا بالاحتفاظ بما يصل إلى 10 فى المائة من الأسهم فى المشاريع الجديدة مع خيار شراء 20 فى المائة إضافية خلال العامين الأوليين من الإنتاج التجاري، ويسمح للقطاع الخاص فى مالى بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة، كما يزيل القانون الجديد أيضًا الإعفاءات الضريبية لشركات التعدين أثناء العمليات.



ورأى مراقبون، وفق وسائل الإعلام المحلية أن مالى دولة ساحلية، هى واحدة من أكبر منتجى الذهب فى إفريقيا، وتمتلك مناجم المنجنيز والليثيوم - وهما معدنان رئيسيان لتحول الطاقة العالمى - على الرغم من عدم استكشافهما على نطاق واسع، بالتزامن مع ذلك، تهيمن الشركات الأجنبية على قطاع التعدين فى مالي، بما فى ذلك الشركات الكندية والاسترالية.