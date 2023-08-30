وذكر بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، أن ذلك التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء، والذي أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي على هذا الالتزام، مثمنا جهود الجنود الفرنسيين الثلاثة الذين قتلوا في عمليات لمكافحة الإرهاب في العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الاتصال الهاتفي، بحث ماكرون والسوداني التحضيرات للدورة الثالثة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المقررة في 30 نوفمبر المقبل في بغداد، وعبر كل من الطرفين عن أملهما في أن تنبثق عن المؤتمر مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة وإدارة المياه والنقل.

كما بحثا تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الفرنسية العراقية الموقعة في يناير 2023، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا، فضلا عن آفاقها المستقبلية، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وجدد الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء العراقي، دعم بلاده وتمسكها بسيادة العراق وأمنه وتعدديته، وبنموذجه الفيدرالي الذي يكرسه الدستور العراقي.

كما عبر ماكرون عن رغبته في تعاون السلطات الكردية في العراق وسلطات بغداد لصالح الشعب العراقي.