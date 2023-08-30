لقاء الرئيس السيسى ووفد من الديمقراطيين والجمهوريين بالكونجرس (إنفوجراف)

- شهد اللقاء تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية التى توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية

- شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكى

تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادى وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر

- تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية فى مصر، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة

وكذلك فى قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضى الزراعية

- تناول النقاش جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الدينى وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة

- على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، والمستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما فى السودان وليبيا وسوريا

- تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان

- أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث

- تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكى بدور مصر المحورى، على المستويين التاريخى والراهن فى إرساء أسس السلام فى الشرق الأوسط وتعزيزه