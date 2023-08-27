الأقصر تشهد استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بعنوان "ثقافتنا فى إجازتنا"

الأقصر – أحمد مرعى

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تحوير الأرقام" نفذتها شيرين فتح الله، ونفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد، ونفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي قصة بعنوان "الريشة السحرية" سردتها زينب محمد، كما نفذت مكتبة الطفل لعبة" الكور".

ونظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية البشرية للمتميزين" أوضح محمد الصادق معنى التنمية البشرية، وخطوات التمييز في التنمية البشرية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح الحكي" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار تاريخ المسرح الحكي، مكان نشأته والهدف منه، بينما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية "عمل طوق للأطفال" نفذتها إيمان محمود، وتأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية محاضرة بعنوان "حافظ على مياه نهر النيل "تحدثت وردة حسن عن حماية مياه النيل من التلوث، وإجراء دراسات من أجل الري الفعال، كيف نحافظ على مياه النيل من التلوث، أين ينبع نهر النيل؟، حقائق عن نهر النيل، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "شوق وبنت وانحناء"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "اصنع تمثالا للوهم"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامي "مربع فن الواو".



إستمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية الثقافية للأطفال



الأقصر تشهد إستمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية الثقافية للأطفال