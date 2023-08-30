محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة والمتميزين

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الثانوية العامة، عدد من المتميزين، إضافة لعدد من الموظفين المحالين للمعاش، موجها لهم الشكر، على ما قاموا به من جهد طوال فترة عملهم.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عماره، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، و أشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، ويونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، وعادل النجار عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

كرم محافظ كفر الشيخ أوائل الثانوية العامة حسام ضياء عبد الفتاح رياض، وهشام جود صدقي محمد، ومحمد إبراهيم عبدالموجود، ومحمد أيمن خيري إبراهيم، ومحمد عبدالله محمد أبو العنين، بالقسم العلمي علوم، كما كرم أدهم جمعه البيومي، وسجا تامر إبراهيم، ومحمد إبراهيم شلبي، وفاروق محمد علي، بالقسم العلمي رياضات، كما كرم نيره حسن محمد، وجنا أحمد مصطفى، وعلياء شوقي كمال، بالقسم الأدبي.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، أيمن كمال الزناتي، لحصوله على المركز الأول في بطولة السعودية الدولية المؤهلة لدورة باريس 2023 في لعبة التنس، وعطية محمد رمضان، لمشاركته في برنامج العباقرة للموسم الثاني لذوي الهمم، كما كرم الهام أحمد أبو حليمه، مديرة إدارة الهيئات والشركات بالديوان العام،، وصبري عبدالمنعم محمد، بإدارة البيئة بالديوان العام، لبلوغهما السن القانوني.

كما كرم أعضاء إدارة الاتصال السياسي بالديوان، أحمد عبدالله قائد، مدير الإدارة، وأعضاء الإدارة حسان عبدالسلام حسان، وفاطمة عبد العزيز محمد، وشيماء أحمد مصطفى، وأسماء وحيد رجب، لما قاموا به من تفاني في العمل خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، من أجل الصالح العام.