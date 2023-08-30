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فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة بموقع التنسيق الإلكترونى اليوم

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:00 ص
فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة بموقع التنسيق الإلكترونى اليوم موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يبدأ موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الأربعاء إتاحة باب تسجيل الرغبات وفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، ويستمر الموقع فى استقبال تدوين الرغبات حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبا.
 
وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

موقع التنسيق

تنسيق المرحلة الثالثة

رابط موقع التنسيق

اخبار مصر

نتيجة التنسيق

نتيجة تقليل الاغتراب

اليوم السابع بلس



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