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نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يؤكد التحويل لمرة واحدة فقط

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:00 م
نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يؤكد التحويل لمرة واحدة فقط موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه لا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات والجامعات والمعاهد فى مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى، وفى حدود النسب المقررة التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

 
وكان موقع التنسيق الإلكترونى قد أغلق يوم الإثنين 28 أغسطس الجارى، باب تسجيل الرغبات للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات"، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023.
 
وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) يوم الخميس الماضى، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.
 
وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد مد للتقدم فى مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى، وأنه سيتم غلق باب التسجيل مساء اليوم، كما لا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات والجامعات، والمعاهد فى مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفى حدود النسب المقررة والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

موقع التنسيق

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

رابط موقع التنسيق

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