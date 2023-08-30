اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عمدة نيويورك: الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية بالمدينة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:43 م
عمدة نيويورك: الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية بالمدينة إريك آدامز
أ ش أ

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سمح عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، برفع أذان الظهر والعصر والمغرب فى مساجد المدينة.


وذكر العمدة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أنه وقع المرسوم استجابة لطلب الجالية المسلمة فى الولاية، مضيفا "ستسمعون صوت الأذان، لأول مرة عبر مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية فى المدينة".


وأشار إلى أن الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفى بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات، مؤكدًا أن الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية.


وأوضح أن رفع الأذان فى المدينة هو تطبيق للقانون على الأرض، مؤكدًا أنه سيتم فتح مصليات فى المؤسسات العامة.


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