عضو الجمعية المصرية اللبنانية: حوافز الدولة لدعم الصناعة المحلية خطوة إيجابية

كتب هانى الحوتى

قالت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن المجتمع الصناعي يثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإصدار حزمة من الإعفاءات الضريبية والتشجيعية للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية للدولة، مطالبة في هذا الصدد بحماية العلامات التجارية والمنتج المصري من التقليد والغش التجارى، وهما من أهم المطالب لتحفيز الاستثمار وتحقيق المنافسة العادلة.

وأكدت "الغزالي"، أن هذه الحوافز خطوة إيجابية ومهمة في التوقيت الحالي، حيث تعد مساندة الصناعة الوطنية وإعفائها من الأعباء والتكاليف المتزايدة مسألة حيوية للغاية نظراً لما عانى منه المنتجين من أعباء أرهقت الإنتاج خلال سنوات طويلة.

وأضافت أن الإعفاءات الضريبية للمصانع تخلق مناخ مناسب لنمو الاستثمار الصناعي وتحقق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة تخفيف الأعباء عن المنتجين وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأكدت أن تحقيق التنمية الشاملة مرتبط بشكل كبير على توفير المنافسة العادلة وهو ما يتطلب بجانب هذه المحفزات رقابة صارمة على السوق لمنع الغش والتقليد ورفع مستوى الجودة حافظاً على سمعة الصناعة وحقوق المواطن في توفير المنتج بالسوق المحلي بأعلى جودة وسعر تنافسي عن المستورد.

وأوضحت أن خفض تكاليف الإنتاج تؤدي إلى زيادة التنافسية ومضاعفة الإنتاج والتصدير، كما تؤدي إلى توجيه المصنعين للاستثمار في تحسين الجودة والإقبال على المنتج المصري محليا ودوليا.

وأضافت أن تقليل الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات لها انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رجال الأعمال على التوسع وإقامة مشروعات جديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل والحياة الكريمة للشباب والفتيات.