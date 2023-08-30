طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ يبتكرون "روبوت" كصيدلية ذكية.. صور

تعددت المشروعات التى صممها طلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، ومن بين تلك المشروعات، مشروع الصيدلية الذكية، للطلاب هاجر أحمد عبدالرازق غازى، وأحمد محمد مرشدى، وإبراهيم هنداوى إبراهيم، باشراف وتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ.

قالت هاجر أحمد عبدالرازق غازى، من فريق العمل: تلعب التكنولوجيا دورًا هامًا فى التحسينات الطبية والصيدلية، حيث تساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع عمليات العلاج والتشخيص، بالإضافة إلى تحسين تجربة المرضى وتقليل التكاليف الطبية ـ فى المجال الصيدلى، كما تساعد التكنولوجيا على تحسين عمليات التصنيع والتحليل الكيميائى للأدوية، كما تلعب تقنية الذكاء الاصطناعى دورًا مهمًا فى تحسين جودة الخدمات الصيدلية وتسهيل الإجراءات الصيدلية، وتتيح للمهنيين فى مجال الصيدلة استخدام البيانات والتحليلات الذكية لتحسين عمليات التشخيص والعلاج والتصنيع والتوزيع، كما يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين سلامة المرضى عن طريق تحديد التفاعلات الدوائية الخطيرة وتوفير معلومات دقيقة حول الأدوية واستخدامها".

وأضافت هاجر غازى، أن مشروع الصيدلية الذكية وهو روبوت يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى، لتسهيل عملية الشراء والتسليم، ويمكن للمستخدم إدخال اسم الدواء على تطبيق مخصص لذلك، وسيقوم الروبوت بالبحث عن مكان تواجد هذا الدواء واختياره، ثم إخراجه من منافذ مخصصة لذلك بشكل أسرع وأكثر دقة، وتسليمه للمستخدم بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يقلل كمية التلامس البشرى مع الأدوية وبالتالى ضمان سلامة المرضى.

وأكد أحمد محمد مرشدي: كما توفر الصيدلية الذكية تجربة مريحة للمستخدمين حيث يمكنهم البحث عن الأدوية والشراء من أى مكان وفى أى وقت مما يسهل على المرضى الحصول على الأدوية اللازمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصيدلية، وبالتالى تساهم فى توفير الوقت والجهد وبفضل التكنولوجيا المستخدمة فى الصيدلية الذكية يمكن تحسين جودة الخدمة وتقليل الأخطاء الطبية، مما يساعد فى تحسين الرعاية الصحية وزيادة رضا المرضى.

وأضاف إبراهيم هنداوى إبراهيم، من أبرز التسهيلات التى تقدمها الصيدلية الذكية، لتسهيل إدارة مخزون الأدوية وتتبعها بشكل فعال، ومطابقة الوصفات الطبية بشكل صحيح مع الأدوية، والحد من نسبة الخطأ، وتوفير رعاية فعالة للمرضى، ومساعدة الصيدلى لتوسيع نطاق أعماله، وتحسين رعاية المرضى، واختصار الوقت بصرف عدد كبير من الوصفات الطبية بوقت قياسى، وبالتالى تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة رعاية المرضى وضمان سلامتهم، وتقليل وقت انتظار صرف الأدوية وإعطاء وقت إضافى للاستشارات الصيدلانية.